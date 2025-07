Cozinheira é presa por tráfico em conveniência de Andradina

Uma mulher de 39 anos foi presa por tráfico de drogas na noite de sábado (19), em Andradina. A suspeita, que atua como cozinheira, é proprietária de um comércio localizado na rua Elektro Bracale, no bairro Vila Botega.

A prisão ocorreu após denúncia recebida via Copom, informando que entorpecentes estariam sendo vendidos no local. Equipes da Força Tática foram até o endereço e encontraram 22 pinos com cocaína, uma pedra da mesma droga, 46 pinos vazios, um celular e R$ 263 em dinheiro.

A mulher recebeu voz de prisão e foi levada à Central de Polícia Judiciária de Andradina, onde permaneceu detida após confirmação do flagrante pela autoridade policial.