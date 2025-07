Jovem é preso por tráfico após ser flagrado com drogas em Birigui

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (19), no bairro Quemil, em Birigui. Segundo a Polícia Militar, o suspeito demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura e acabou sendo abordado.

Durante a revista, os policiais encontraram uma porção de cocaína no bolso dele. Ao ser questionado, o rapaz admitiu que guardava mais entorpecentes em casa. No endereço indicado, com a permissão do morador, os agentes encontraram porções de maconha, uma pedra de cocaína e várias embalagens do tipo zip lock, inclusive cem unidades ainda vazias.

Diante do flagrante, o indivíduo foi levado ao Distrito Policial da cidade, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.