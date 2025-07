Motociclista morre em colisão com carro em estrada vicinal

Um grave acidente registrado neste sábado (19) resultou na morte de um motociclista em Votuporanga, aproximadamente 80 km de Araçatuba. A batida aconteceu na vicinal Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada do 27, quando a moto da vítima colidiu de frente com um carro que trafegava na direção contrária.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local.

A via chegou a ser interditada temporariamente para o trabalho das autoridades, mas foi liberada após a remoção dos veículos. O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade, que apura as causas do acidente.