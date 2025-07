PM salva bebê engasgada com leite materno em Araçatuba

Policiais militares de Araçatuba agiram com rapidez e salvaram uma bebê de apenas oito dias que estava engasgada com leite materno e secreções. A ocorrência aconteceu na tarde deste sábado (19), no bairro Porto Real.

Acionados via 190, os policiais encontraram a criança com dificuldade para respirar. Um dos agentes iniciou de imediato a Manobra de Heimlich, conseguindo desobstruir as vias aéreas da recém-nascida após algumas tentativas.

A bebê foi levada junto com a mãe ao Pronto-Socorro Municipal, onde passou por avaliação médica. A criança permaneceu em observação, fora de perigo.