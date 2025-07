População faz justiça com as próprias mãos e PM prende estuprador

A Polícia Militar de Penápolis prendeu um homem de 42 anos, acusado de estuprar uma jovem de 24 anos na noite de quarta-feira (17), em uma estrada rural próxima ao Sítio Santa Luzia, no bairro Boa Esperança.

A prisão ocorreu após policiais militares serem acionados para atender uma ocorrência de agressão. No local, encontraram o homem com diversas lesões no rosto e no corpo, resultado do espancamento que sofreu de populares após ser identificado como o autor do estupro. A roupa utilizada e o veículo foram reconhecidos pela vítima, sem qualquer dúvida.

A jovem relatou que voltava do trabalho, de bicicleta, quando foi abordada, agredida e levada para uma área de mata, onde sofreu a violência sexual. O criminoso usava bermuda jeans azul, camiseta vermelha e estava em uma motocicleta preta, sem placa — itens que foram apreendidos pela PM, junto com o celular do acusado.