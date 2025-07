Golpistas fazem empréstimos em nome de mulher de Araçatuba

Uma mulher de 65 anos, moradora de Araçatuba, caiu em um golpe financeiro envolvendo empréstimos e cartão de crédito em seu nome. A fraude teve início no dia 11 de junho, mas só foi registrada oficialmente essa semana, quando ela procurou a 3ª Delegacia da cidade após perceber o prejuízo.

Segundo o boletim de ocorrência, ela recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como funcionário de uma empresa financeira. Ele alegou que havia um débito em nome dela no banco BMG e a convenceu a fazer um “acordo amigável” para quitar a falsa dívida.

Conforme as orientações do golpista, a vítima recebeu dois depósitos em sua conta, um de R$ 5 mil e outro de R$ 10 mil e, acreditando estar regularizando a situação, quitou três boletos em uma casa lotérica. O dinheiro, no entanto, vinha de empréstimos feitos ilegalmente em seu nome, sem sua autorização.