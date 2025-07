Restos de ossos são achados em área de jovem trans

A Polícia Civil encontrou restos de ossos queimados na propriedade do namorado da estudante trans Carmen de Oliveira Alves, de 26 anos, desaparecida desde 12 de junho, em Ilha Solteira. O material foi enviado para análise de DNA, com suspeita inicial de que pertença a um animal, mas outras possibilidades não foram descartadas.

A informação sobre os ossos foi confirmada nesta sexta-feira (18). O caso é tratado como feminicídio, e os principais suspeitos são o namorado da vítima, Marcos Yuri Amorim, e o policial militar da reserva Roberto Carlos de Oliveira, ambos presos temporariamente.

Segundo a polícia, Carmen foi vista pela última vez ao sair de casa com uma bicicleta elétrica. O último registro do celular dela foi próximo ao rio da cidade. As buscas mobilizaram familiares e amigos, que também fizeram manifestações por respostas.