Atendente é estuprada ao voltar do trabalho em estrada rural

Uma jovem de 24 anos, atendente em um supermercado de Penápolis, foi vítima de estupro na noite da última quinta-feira (17), enquanto retornava do trabalho para casa, localizada na zona rural do município. O crime ocorreu em uma estrada próxima ao bairro Boa Esperança, nas imediações do acesso ao Sítio Santa Luzia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima compareceu à delegacia na manhã desta sexta-feira (18) para registrar o fato. Ela relatou que seguia a pé, empurrando sua bicicleta com o pneu furado, quando foi abordada por um motociclista. O homem, ainda não identificado, desceu da moto, segurou o braço da jovem e a agrediu com um tapa no rosto antes de jogá-la no chão e imobilizá-la pelo pescoço.

Em seguida, o agressor tirou a calça e a calcinha da vítima e manteve conjunção carnal sem consentimento. Durante a violência, ele ameaçou matá-la com um tiro na cabeça caso tentasse fugir, afirmando que “ninguém ia saber quem foi”. Após o abuso, devolveu o celular da vítima e ordenou que ela permanecesse de costas até que ele se afastasse do local.