18 de julho: data para celebrar justiça, cultura e escuta ativa

O dia 18 de julho é celebrado mundialmente como o Dia Internacional de Nelson Mandela, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2009. A data marca o nascimento do líder sul-africano, que completaria 107 anos em 2025, e homenageia sua trajetória de resistência contra o regime de segregação racial do apartheid, sua defesa dos direitos humanos e seu compromisso com a paz e a reconciliação.

Quem foi Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em 18 de julho de 1918, em Mvezo, um pequeno vilarejo na África do Sul. Pertencente à etnia xhosa, formou-se em Direito e logo se destacou como ativista político contra o apartheid, sistema institucionalizado de segregação racial que marginalizava a população negra no país.

Em 1944, ingressou no Congresso Nacional Africano (ANC), onde passou a liderar campanhas de resistência. Em 1962, foi preso e condenado à prisão perpétua por conspirar contra o governo. Ao todo, passou 27 anos encarcerado, a maior parte do tempo na famosa Ilha Robben.