Homem é morto a tiros em casa; suspeita é de acerto de dívidas

Um homem de 35 anos foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira, 16, dentro de uma residência no bairro Pozzobon, em Votuporanga, a aproximadamente 90 km de Araçatuba. A vítima, identificada como Luis Fernando Correia, morava no local com a mãe.

De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira, 17, ele estava na cozinha quando foi surpreendido e atingido por disparos. A morte foi constatada ainda no local pela equipe de socorro.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime esteja relacionado a uma dívida ligada ao tráfico de drogas. Nenhum suspeito foi preso até o momento.