Operação flagra comércio irregular e venda de cerol em Birigui

Durante a operação, diversos estabelecimentos foram inspecionados e, segundo o relatório divulgado, nenhum deles possuía alvará válido. Apenas um comércio entre todos os fiscalizados não vendia cerol, o que acende um alerta para a disseminação do produto, mesmo com sua proibição expressa.

Batizada de Operação Cerol, a ação teve como foco principal a fiscalização de comércios que atuam sem alvará ou que comercializam produtos proibidos, como linhas com cerol e similares. A força-tarefa contou com a atuação conjunta da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e fiscais da Secretaria de Fiscalização e Tributos.

A Secretaria de Segurança anunciou que as ações continuarão tanto no comércio quanto em bairros da cidade, com o objetivo de coibir a soltura de pipas com linhas cortantes em áreas urbanas, prática considerada perigosa e ilegal. O secretário da pasta também fez um apelo aos pais e responsáveis, reforçando que há previsão de multa tanto para maiores quanto para responsáveis por menores infratores.

A população pode contribuir denunciando práticas irregulares pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 190 (Polícia Militar).