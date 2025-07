Força-tarefa fiscaliza cargas de animais vivos na Rondon

Na manhã desta quinta-feira (17), uma força-tarefa uniu policiais do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, a Polícia Ambiental e a Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo em uma operação conjunta na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), altura do km 484,7, em Penápolis.

A ação foi voltada à fiscalização de veículos que transportavam animais vivos, produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, além de essências florestais. O objetivo foi intensificar o combate a irregularidades no transporte desse tipo de carga, protegendo o meio ambiente e garantindo a segurança sanitária e agropecuária.

A operação faz parte de um conjunto de medidas que buscam coibir crimes ambientais e garantir que o transporte de cargas esteja de acordo com as legislações vigentes.