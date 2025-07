Fermino perde mandato por decisão judicial e Dani do Canil assume

O presidente da Câmara Municipal de Birigui, Reginaldo Fernando Pereira (PL), oficializou nesta na tarde desta quinta-feira (17) a perda do mandato do vereador José Fermino Grosso. A medida cumpre decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida pela 10ª Câmara de Direito Criminal, no âmbito da Ação Penal 1002160-41.2023.8.26.0077, da Comarca de Birigui.

O Ato da Presidência nº 03/2025, publicado nesta data, declara a cassação do mandato do parlamentar com base na Constituição Federal, no Decreto-lei 201/67 e no Regimento Interno da Casa.

Com a decisão, a suplente Dani do Canil, do Partido Progressistas (PP), que obteve 747 votos nas eleições municipais, deverá assumir o cargo.