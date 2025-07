Câmara recebe ordem judicial para destituir vereador José Firmino

A Câmara Municipal de Birigui recebeu, na manhã desta quinta-feira, 17, o despacho do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que suspendeu dos direitos políticos do vereador José Firmino Grosso (PP), em razão de condenação criminal transitada em julgado por calúnia. Desta forma, José Firmino deve ser destituído da cadeira na Casa de Leis.

Conforme o documento assinado pelo juiz Heber Gualberto Mendonça, o parlamentar foi condenado a um ano e seis meses de detenção, além de multa, com a pena convertida em medidas restritivas de direitos entre elas, prestação de serviços à comunidade e pagamento de dois salários mínimos a uma entidade que será definida pelo Juízo da Execução.

O presidente da Câmara, Pastor Reginaldo (PL), confirmou que a ordem judicial será cumprida, mas informou que, neste momento, não irá se manifestar oficialmente.