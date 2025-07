Carro atropela moto e deixa criança e mulher em estado grave

Um acidente grave foi registrado na noite dessa quarta-feira, 16, no bairro Residencial Acapulco, em Birigui. Um Corsa Classic atingiu uma motocicleta Honda Biz e deixou duas pessoas em estado grave - uma criança autista de 6 anos e uma mulher de 37 anos, que conduzia a moto.

De acordo com o boletim da Guarda Civil Municipal, o motorista do Corsa, um autônomo de 26 anos, avançou a sinalização de parada obrigatória em uma rotatória e colidiu com a motocicleta. Ele admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas antes do acidente e o teste do bafômetro apontou 0,19 mg/L de álcool no sangue, configurando infração gravíssima.

O menino, que não usava capacete, sofreu traumatismo craniano grave, fratura no fêmur e diversas escoriações. Ele foi socorrido inconsciente e seria transferido para a Santa Casa de Araçatuba. A condutora da moto também foi levada inconsciente ao pronto-socorro, com traumatismo craniano, pneumotórax e escoriações. A terceira ocupante da moto, uma revisora de 36 anos, sofreu apenas escoriações pelo corpo.