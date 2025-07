Homem é preso após espancar companheira com pedaço de pau

Um homem foi detido na noite de terça-feira, 15, acusado de espancar violentamente a companheira com um pedaço de madeira em via pública. O caso aconteceu em Guapiaçu, a aproximadamente 160 km de Araçatuba. Segundo relatos apurados pela polícia, a motivação estaria ligada à recusa da vítima em se submeter a uma relação sexual com outro homem, supostamente como forma de obter drogas.

Testemunhas acionaram a polícia após presenciarem a cena de agressão na rua. Quando os agentes chegaram, encontraram a mulher com múltiplas marcas de violência pelo corpo, hematomas no rosto e um ferimento grave na cabeça.

Ela foi levada inicialmente ao pronto-socorro municipal e, diante da gravidade das lesões, transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Seu estado de saúde não foi divulgado até o momento.