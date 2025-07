Duplicação da BR-153 começa em agosto e vai até 2029

A concessionária responsável pela rodovia BR-153 informou que, a partir de agosto, terão início as obras de duplicação do trecho entre São José do Rio Preto e Icém, na região noroeste paulista. O projeto vai contemplar 51,7 quilômetros de pista dupla, com previsão de entrega até 2029.

A iniciativa inclui a construção de quatro pontes, uma passarela, 12 intersecções em desnível e três novos acessos em nível. O investimento total será de R$ 550 milhões, segundo a Triunfo Transbrasiliana, empresa que administra o trecho por concessão da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Antes da obra em si, será realizada a limpeza das margens da rodovia e o remanejamento de animais silvestres, etapa prevista para ocorrer ainda em agosto. A concessionária destacou que não haverá aumento nas tarifas de pedágio, pois os custos da obra já estão previstos no contrato atual de concessão.