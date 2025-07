Condenado por estupro de menor é preso pela PM em Araçatuba

Policiais militares de Araçatuba prenderam na manhã desta quarta-feira (16) um homem condenado por estupro de vulnerável. A captura aconteceu na rua Sacadura Cabral, no bairro São Vicente, durante patrulhamento da equipe da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

O indivíduo foi abordado pelos cabos Francis e Rorato após apresentar comportamento suspeito. Durante a consulta ao sistema, os policiais confirmaram que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, cometido em 2018, contra uma adolescente menor de 14 anos.

O mandado determina o cumprimento de oito anos de pena em regime semiaberto. O preso foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça para o início do cumprimento da sentença.