Preso homem que matou a facão e arrancou genitália da vítima

Um homem de 38 anos foi preso após cometer uma sequência de crimes violentos entre a noite de sábado, 12, e a madrugada de domingo, 13, em Américo de Campos, aproximadamente a 130 km de Araçatuba. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria agredido brutalmente a companheira na presença do filho dela, de apenas 12 anos, poucas horas antes de assassinar outro homem, supostamente por ciúmes.

Segundo as investigações, a mulher contou que as agressões começaram dentro do carro, quando retornavam de uma festa, após uma discussão motivada por ciúmes. Durante o trajeto, o agressor a teria golpeado com socos e também utilizado um facão para intimidá-la.

Ao chegar em casa, a vítima conseguiu pedir ajuda a uma vizinha e foi levada para a Santa Casa de Votuporanga, com hematomas visíveis no rosto e lesões pelo corpo. Ela solicitou medida protetiva contra o companheiro. O estado de saúde dela não foi divulgado.