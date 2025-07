Trabalhador passa mal e morre atropelado por caminhão que dava ré

Um homem de 67 anos morreu de forma trágica na tarde de segunda-feira, 14, em Jales, enquanto trabalhava no descarregamento de um caminhão. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, ele teria passado mal e desmaiado, caindo na calçada ao lado do veículo.

Sem perceber a queda do trabalhador, o motorista manobrou o caminhão em marcha à ré e acabou atropelando o homem, que morreu no local antes da chegada do socorro.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na condução de veículo automotor, já que não houve intenção por parte do motorista. As autoridades seguem apurando as circunstâncias do caso.