Picape invade pista contrária e provoca acidente com vítimas

Um grave acidente envolvendo dois veículos provocou lentidão na tarde dessa terça-feira, 15, na rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto. Três pessoas ficaram feridas na colisão, registrada por volta das 17h, no quilômetro 439 da pista no sentido de Rio Preto a Mirassol.

De acordo com informações da concessionária Ecovias do Noroeste Paulista, que administra o trecho, o condutor de uma picape perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e colidiu frontalmente com um carro elétrico que seguia no sentido contrário. Com o impacto, a picape capotou, e o motorista ficou preso nas ferragens.

O socorro às vítimas foi feito por equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar Rodoviária. Os três feridos foram retirados dos veículos e encaminhados para atendimento médico.