Padrasto é preso acusado de estuprar a enteada de 10 anos

Um homem de 31 anos foi preso acusado de estuprar a enteada, uma garota de apenas 10 anos, em Braúna. O caso foi registrado nesse domingo, 13, no pronto-socorro da cidade, mas o homem foi preso pela Polícia Militar nessa segunda-feira, 14.

A equipe policial foi acionada no pronto-socorro e informada pelo médico plantonista que a criança havia dado entrada na unidade hospitalar com a mãe. A mulher informou ao médico que a criança contou que vinha sofrendo abusos sexuais por parte do padrasto, porém, a filha estava em choque e não conseguia dar mais detalhes do ocorrido.

Com medo das ameaças do padrasto, ela contou o que estava acontecendo à irmã de 19 anos, que por sua vez contou para a mãe, que a levou ao pronto-socorro.