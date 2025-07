Professor acusado de abusar de 18 alunas é achado no sofá e preso

Após quase três anos foragido, um professor acusado de estuprar 18 alunas em uma escola pública de Catanduva foi capturado pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira, 14. O homem foi localizado escondido debaixo de um sofá na casa da ex-companheira, onde tentava evitar a prisão.

As denúncias contra ele foram formalizadas em agosto de 2022 e, desde então, o suspeito havia desaparecido. A polícia obteve recentemente informações de que ele teria retornado ao município, o que levou ao cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Catanduva, com base na acusação de estupro de vulnerável.

De acordo com a investigação, o homem atuava como professor na Escola Municipal “José de Oliveira Barreto”, onde teriam ocorrido os abusos sexuais. Diante das graves acusações, ele foi exonerado da função por meio de processo administrativo, conforme informou a Secretaria Municipal de Educação.