Concurso oferece salários de R$ 3,5 mil na região de Araçatuba

O município de Iacri, localizado a cerca de 60 quilômetros de Araçatuba, está com inscrições abertas para concurso público com vagas em áreas de nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 3.445,52, com contratação em regime estatutário.

Ao todo, são quatro oportunidades: para quem possui ensino médio, há vagas para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, ambas com remuneração de R$ 3.036,00, e para Orientador Social, com salário de R$ 1.804,85.

Já no nível superior, há uma vaga para Coordenador do CRAS, com vencimento de R$ 3.445,52. Para esse cargo, é necessário ter graduação em Serviço Social com registro no CRESS ou em Psicologia com registro no CRP.