Motorista morre após carro capotar e ser arremessado na pista

Um grave acidente ocorrido na noite deste sábado (12) resultou na morte de um motorista e deixou três pessoas feridas em um trecho da rodovia SP-320, entre Meridiano e Valentim Gentil, na região de Fernandópolis, a cerca de 160 km de Araçatuba.

De acordo com informações da Polícia Militar e da equipe de perícia, um dos veículos, com placas de Votuporanga, trafegava sentido Meridiano–Valentim Gentil quando o condutor perdeu o controle, colidiu contra o talude da pista e capotou. Com o impacto, o motorista, identificado como Pedro Henrique dos Santos Nunes, foi arremessado para a faixa contrária da rodovia e morreu no local.

Logo após o capotamento, outro carro que vinha no mesmo sentido bateu contra o veículo tombado. O motorista do segundo automóvel, com placas de Fernandópolis, não apresentava sinais de embriaguez e passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para álcool.