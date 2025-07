Araçatuba conquista título inédito no futebol regional

Na grande decisão, Araçatuba e Mirassol protagonizaram um duelo equilibrado, sem alterações no placar durante o tempo normal. Nos pênaltis, o goleiro da equipe araçatubense brilhou ao defender duas cobranças e garantir a vitória por 3 a 2, selando a conquista inédita.

A competição ocorreu entre os dias 5 e 12 de julho e reuniu equipes de diversos municípios da região, com partidas realizadas em vários campos de Votuporanga. Araçatuba encerrou sua participação de forma invicta, marcando 27 gols e sofrendo apenas um.

A equipe de futebol masculino de Araçatuba fez história ao conquistar, pela primeira vez, o título nos Jogos Regionais da 6ª Região Esportiva. A grande final, disputada na sexta-feira (11), em Votuporanga , terminou em empate por 0 a 0 no tempo regulamentar. A decisão foi para os pênaltis, e Araçatuba superou o Mirassol por 3 a 2, garantindo vaga nos Jogos Abertos do Interior após 26 anos de ausência.

Com o título, a equipe agora se prepara para os Jogos Abertos do Interior, previstos para ocorrer no segundo semestre deste ano em Ribeirão Preto.

Campanha nos Jogos Regionais:

Araçatuba 3 x 0 Fernandópolis