Mulher é presa após esconder celular furtado dentro do tênis

Segundo apurado, o eletricista havia deixado o celular carregando, quando uma funcionária percebeu que a mulher havia retirado o aparelho do carregador e saído em direção ao banheiro.

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante na tarde dessa sexta-feira, 11, dentro do pronto-socorro municipal, após ser acusada de furtar o celular de um eletricista que prestava serviços na unidade. O aparelho foi encontrado escondido dentro do tênis que ela usava.

Durante a abordagem, a mulher negou o furto. No entanto, após insistência de um funcionário da unidade, ela foi orientada a retirar o tênis — onde o celular foi encontrado. O chip do telefone, já removido, foi localizado no banheiro, ao lado de um clipe metálico.

A suspeita foi conduzida ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista decretou a prisão em flagrante. O celular foi devolvido à vítima, e a mulher permanece à disposição da Justiça.