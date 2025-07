'Acusação leviana será arquivada', diz defesa de professora

O advogado Elber Carvalho de Souza, que representa a professora afastada do cargo em uma creche municipal de Birigui, acusada de torturar crianças com idades entre quatro e cinco anos, quebrou o silêncio e defendeu de forma enfática a inocência da cliente. Em entrevista exclusiva concedida nesta quinta-feira (11), o defensor classificou as acusações como "levianas" e sustentou que não há elementos concretos que justifiquem qualquer processo judicial.

A professora foi afastada da função após decisão judicial, enquanto a Polícia Civil investiga denúncias de maus-tratos e suposta prática de tortura contra alunos sob seus cuidados. As investigações tiveram início após relatos de familiares e de outros profissionais da educação. Em declarações anteriores, o delegado responsável detalhou que algumas das crianças teriam sido submetidas a sofrimento físico e psicológico, incluindo agressões e ameaças.

Elber Carvalho, no entanto, afirmou que as acusações carecem de consistência e que as informações veiculadas até o momento não se sustentam juridicamente. "Trata-se de uma acusação precipitada e infundada. A própria autoridade policial, ao final do inquérito, certamente arquivará o caso por inexistência de crime. Não há laudos, testemunhos sólidos ou qualquer prova real que possa justificar essa imputação grave", afirmou.