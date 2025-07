Homem morre após levar choque durante descarregamento de carga

Um trabalhador de 38 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto descarregava peixes de um caminhão em uma propriedade rural em Rubinéia, a aproximadamente 160 km de Araçatuba, na tarde de quarta-feira, 9.

De acordo com o registro policial divulgado nessa quinta-feira, 10, Denis Junior Pereira de Souza estava sobre uma passarela de metal, que estaria molhada, no momento em que um cabo energizado encostou na estrutura. Ele acabou sendo eletrocutado. Outro funcionário, de 31 anos, também foi atingido.

As vítimas foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levadas à Santa Casa de Santa Fé do Sul. Denis não resistiu e morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O outro trabalhador segue internado em estado grave na UTI da unidade hospitalar.