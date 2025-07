Polícia prende suspeito de espancar homem por disputa de droga

Conforme apurado pelos investigadores, a vítima foi agredida de forma extremamente violenta, com diversos golpes desferidos com pedaços de madeira, chutes e socos, mesmo quando já estava caída e em total estado de vulnerabilidade no chão.

As investigações revelaram que a motivação do crime teria sido uma disputa relacionada ao consumo de crack. Segundo o próprio autor, que confessou o crime durante interrogatório formal, a vítima teria consumido uma pedra de crack que lhe pertencia, o que teria provocado sua revolta e desencadeado o ataque.

A Polícia Civil de Araçatuba , por meio da 3ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC/DEINTER-10), prendeu nesta quinta-feira (10) A.L.F., conhecido como “Beiço”, suspeito de ter espancado brutalmente um homem identificado pelas iniciais A.S.A. no último dia 1º de julho, na rua São Vicente, no bairro São Vicente, em Araçatuba (SP).

A equipe da DEIC, utilizando imagens de câmeras, oitivas de testemunhas e cruzamento de dados, conseguiu identificar e localizar o suspeito. Na manhã desta quinta-feira, policiais deram cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Durante seu depoimento, A.L.F. descreveu em detalhes a dinâmica do crime, confirmando as informações coletadas pela polícia ao longo das diligências. Ele segue preso enquanto as investigações prosseguem com o objetivo de consolidar as provas e concluir o inquérito, visando sua responsabilização criminal.

Vítima segue internada

A tentativa de homicídio ocorreu durante a madrugada, mas a vítima só foi socorrida por volta das 8h da manhã, quando transeuntes perceberam o homem gravemente ferido e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).