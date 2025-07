Ferreira Engenharia faz 28 anos com investimentos em Araçatuba

A Ferreira celebra seu aniversário no dia 9 de julho, data que marca o legado de quase três décadas de atuação e inovação no setor da construção civil. Fundada em 1997, a empresa iniciou suas atividades como uma construtora em diversos segmentos da construção civil.

Ao longo do tempo, consolidou sua estratégia em três eixos principais: incorporação imobiliária, desenvolvimento urbano e shopping center, executando mais de 100 obras e empreendimentos pelo interior do estado de São Paulo.

Desde os primeiros anos, a Ferreira demonstrou capacidade de adaptação e visão estratégica. Sua entrada em Araçatuba se deu há mais de quinze anos, com projetos que hoje são referência na cidade e em toda a região. O New York Tower, um marco local, abriu caminho para empreendimentos ainda mais audaciosos, como o Ferreira Downtown, lançado em julho de 2024. O edifício de 14 andares conta com 190 studios de alto padrão, coworking, academia, lavanderia e áreas sustentáveis – como sistemas de reuso de água e painéis fotovoltaicos. O sucesso foi imediato: a maior parte das unidades foi vendida no primeiro dia de lançamento.

A incorporadora também está construindo o Central Park Towers, o primeiro Green Building certificado do Noroeste Paulista – o primeiro home resort da região, distribuído em duas torres de 30 andares, com investimentos de aproximadamente R$?270 milhões. O projeto, implantado em um terreno de cerca de 10.000?m², conta com usina solar própria, estacionamento e lazer completo com 36 itens. O sucesso do empreendimento reacendeu o mercado imobiliário na região.

Visão estratégica

Avançando para 2025, a empresa anuncia novos investimentos significativos em Araçatuba. Em 3 de julho, durante reunião com o prefeito Lucas Zanatta, foi apresentado o Ferreira Hub, o primeiro complexo multiuso da cidade a ser construído na região sul, com aporte de R$?150 milhões.

O projeto englobará um mall com lojas no térreo, um prédio comercial com 185 unidades e um residencial com 220 studios de alto padrão, que também funcionarão como hotel. A previsão é de início das obras nos próximos meses, com entrega em até 36 meses. O projeto incorpora soluções sustentáveis, como reuso de água, iluminação em LED e acessibilidade completa.

No mesmo encontro, o diretor Rafael Ferreira anunciou a segunda etapa do Central Park Towers, com aporte adicional de R$?150 milhões e boas condições especiais de lançamento.

O impacto dessas iniciativas na economia de Araçatuba e região é expressivo. O setor da construção civil representou 6,2?% do PIB nacional em 2022 e empregou 7 milhões de pessoas em 2023. Em Araçatuba, os empreendimentos da Ferreira já somam entre R$?300 e R$?350 milhões em investimentos, gerando mais de 200 vagas diretas na construção civil.

Além disso, a pluralidade dos projetos – que combinam moradia, serviços, comércio e lazer – impulsiona a cadeia produtiva local, do varejo aos setores de serviços e infraestrutura urbana.

A presença da Ferreira também fortalece a imagem de Araçatuba no estado de São Paulo. Ao introduzir os primeiros green buildings do interior e conceitos de urbanismo sustentável, a empresa posiciona a cidade como centro de inovação e qualidade de vida. Isso reforça o desenvolvimento do Noroeste Paulista, atraindo investidores, profissionais e novos moradores em busca de infraestrutura moderna e integrada a princípios ambientais.

Em resumo, o aniversário da Ferreira Engenharia no dia 9 de julho de 2025 representa não apenas a celebração de uma história de sucesso, mas também o ponto de partida para um novo momento de investimentos e transformação urbana. Com projetos que integram tecnologia, sustentabilidade e qualidade de vida, a empresa se consolida como peça-chave no desenvolvimento de Araçatuba, da região e do estado de São Paulo.