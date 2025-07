Vereador é detido dirigindo carro com sinais de adulteração

Um vereador de Tanabi foi detido na terça-feira, 8, após ser flagrado conduzindo um carro com indícios de clonagem, durante uma abordagem policial no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, segundo divulgação nessa quarta-feira, 9, o caso teve início após o proprietário do veículo original, registrado em São Paulo (capital), relatar às autoridades a suspeita de que outro carro com as mesmas características estaria circulando irregularmente. A partir dessa informação, uma checagem no sistema de inteligência confirmou a presença de um automóvel semelhante na região noroeste do estado.

Durante as buscas, a equipe policial localizou o suspeito, que foi parado na rua Pedro Ovídio. Na vistoria veicular, foram constatadas diversas irregularidades: placa dianteira sem o QR Code exigido por lei, adulteração no número do chassi e motor, etiquetas inconsistentes, além de marcas anormais nos vidros do carro.