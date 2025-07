Birigui retoma Programa Mais Médicos

A Prefeitura de Birigui anunciou oficialmente a retomada do Programa Mais Médicos, uma iniciativa voltada a fortalecer a Atenção Básica e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Ao todo, 17 médicos foram liberados para atuar no município, sendo que 14 profissionais já homologados foram apresentados nesta segunda-feira (7/7) no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura.

Os novos médicos irão compor as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), atuando diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e contribuindo para melhorar a cobertura e a qualidade dos atendimentos.

Durante a apresentação, a administração municipal destacou que a chegada desses profissionais faz parte de um processo de reestruturação do sistema de saúde da cidade, com foco em oferecer um atendimento mais ágil, próximo e humanizado aos moradores.