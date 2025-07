Guarda de Birigui prende jovem por cárcere privado de namorada

A Guarda Civil Municipal de Birigui prendeu em flagrante um jovem de 22 anos, acusado de manter a namorada, de 18 anos, em situação de cárcere privado dentro de uma residência no bairro Isabel Marin. A ocorrência foi registrada no último domingo, 6, após uma denúncia feita pela mãe da vítima, que acionou os agentes ao suspeitar que a filha estava sendo mantida contra a vontade.

De acordo com o relato da denunciante, a jovem estava trancada na casa junto ao namorado, que a impedia de sair. Para sustentar sua denúncia, a mãe apresentou aos guardas áudios e vídeos que mantinha no celular, nos quais a situação de risco da filha ficava evidente.

A equipe da GCM se deslocou até o endereço informado e, ao chegar, chamou pelos moradores. O jovem atendeu à porta e foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele durante a revista. No entanto, a vítima foi localizada trancada no banheiro e saiu apenas ao perceber a presença da equipe de segurança.