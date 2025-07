Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferido em Birigui

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na tarde deste domingo (7), no cruzamento da Avenida João Cernach com a Rua Barão do Rio Branco, região central de Birigui.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor de um Volkswagen Santana, que trafegava pela Rua Barão no sentido bairro-centro, colidiu com uma motocicleta Yamaha XT660, que seguia pela Avenida João Cernach em direção ao Lago da Raquete e à rodoviária da cidade. O impacto deixou o motociclista ferido, sendo ele rapidamente socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro municipal.

No hospital, a vítima recebeu atendimento médico e foi constatado que ela sofreu escoriações na perna e no pé esquerdo, sem ferimentos graves.