As maiores surpresas no Brasileirão até o momento

O Brasileirão já vai percorreu mais de metade do campeonato e já há algumas equipas que se podem considerar como belas surpresas. Entre elas, o RB Bragantino e o Cruzeiro que estão a fazer uma temporada atipicamente boa. Contudo, o foco deste artigo não será nas equipas, mas sim nos jogadores que estão por detrás delas. Não apenas do Bragantino e do Cruzeiro, mas de todas as equipas.

Sabia que há um jogador que é considerado como o "Messinho" do Brasileirão? Infelizmente ele já vai rumar a outra liga: à Premier League. Mais à frente aprofundaremos o tema. Sabia também que o melhor marcador da competição é uruguaio e já soma 9 golos? Venha daí que damos-lhe a conhecer estes e outros jogadores que têm feito as manchetes dos jornais nacionais e internacionais.

Estêvão: 18 anos de puro talento

Com apenas 18 anos, ele é a principal atração do brasileirão. Ou era. Ele acaba de ser vendido ao Chelsea por 34 milhões de dólares. O mister Abel Ferreira, que tem contrato até ao final da temporada, acaba de perder um jogador importantíssimo que só nesta época já tinha tido interferência em 9 golos das 20 partidas que disputou. Ele é o protagonista do Verdão, sobretudo pela sua idade. Apenas 18 anos.

Isso, aliado à sua performance no Brasileirão fez com que começassem a soar os alarmes nos olheiros internacionais e os Blues foram a equipa que de imediato se chegou à frente para contratar o jovem. Fun Fact? Estêvão acaba de encontrar o Chelsea (seu futuro clube) no Mundial de Clubes. Para quem acredita em coincidências, está aqui uma bem interessante.

De Arrascaeta: o melhor marcador do Brasileirão 2025

Giorgian de Arrascaeta. Decore este nome porque é muito graças a ele que o Flamengo se tem mantido no topo. Aliás, ele até começou bem o Mundial de Clubes que tem uma média de 3 gols por jogo, a apontar um golo, mas depois nos restantes 3 jogos acabou por não faturar. Será que se está a guardar para o Brasileirão? Nós achamos que sim, pelo que, confira aqui as melhores opções de casas de apostas para o caso de querer apostar nele como marcador de gols.

Ele já soma 9 golos e 4 assistências e esteve envolvido em 13 dos 24 gols do Flamengo. Se tivermos em conta que a equipa marcou 24 golos no campeonato, já podemos perceber a sua importância. Ele esteve envolvido em mais de 60% dos gols, portanto, se há jogador que é provável de marcar, é o uruguaio!

Matheus Gonçalves: a joia rubro-negra que brilhou no Bragantino

Outro nome que tem feito barulho nesta edição do Brasileirão — ainda que com uma história mais discreta — é o de Matheus Gonçalves. Revelado pelo Flamengo, o jovem ponta de 18 anos foi emprestado ao Red Bull Bragantino em 2023 e aproveitou bem a oportunidade. Com dribles curtos, velocidade impressionante e muita coragem para partir para cima, Matheus chamou atenção mesmo sem marcar golos.

Chegou a ser titular em algumas partidas e deixou a sua marca com uma assistência, além de várias jogadas perigosas. O Bragantino gostou tanto do que viu que tentou comprá-lo por 8 milhões de euros, mas o Flamengo recusou. Desde então, Matheus regressou ao clube carioca e chegou a ser campeão mundial sub-20. Ainda está à procura de mais minutos no profissional, mas é daqueles nomes para ficar de olho — promessa que pode explodir a qualquer momento.

Neymar: o Camisa 10 que ainda procura o brilho no Santos

O regresso de Neymar ao Santos em foi uma bomba no futebol brasileiro e reacendeu o entusiasmo da torcida. No entanto, a temporada do craque tem sido uma montanha-russa. Lesões têm limitado bastante o seu tempo em campo: foram apenas 12 jogos no total, com três golos e três assistências — quase todos no Paulistão. No Brasileirão, o impacto foi tímido, com apenas quatro partidas e nenhuma contribuição direta para golos.

Ainda assim, quando joga, a qualidade fala mais alto. Neymar participa de um golo a cada 106 minutos e continua a ser o cérebro criativo do Peixe. Fora das quatro linhas, o seu regresso já valeu a pena: o Santos lidera o crescimento nas redes sociais entre os clubes brasileiros. Com contrato renovado até ao final de 2025 (e possibilidade de estender até 2026), os adeptos ainda acreditam que o velho Neymar pode reaparecer — e incendiar a Vila Belmiro.

Outros jovens em destaque no Brasileirão

Para além dos nomes mais falados — como Estêvão, De Arrascaeta e Matheus Gonçalves — o Brasileirão 2025 também tem revelado uma nova geração de talentos que, mesmo com menos atenção da imprensa, têm mostrado que merecem um lugar entre os protagonistas da temporada:

Luiz Guilherme (Palmeiras, 18 anos) – Meia habilidoso, com excelente visão de jogo e muito controle de bola. Pode ser o próximo diamante lapidado pela base do Verdão.

Ryan (Bahia, 19 anos) – Lateral-direito com vocação ofensiva. Fez um estadual sólido e está a adaptar-se bem à Série A, com boas exibições.

Dudu (Athletico-PR, 20 anos) – Zagueiro veloz e técnico, destaca-se pela antecipação e pela calma com que sai a jogar.

Kauã Elias (Fluminense, 18 anos) – Avançado com faro de golo, forte presença na área e instinto matador. Um nome que já desperta curiosidade na Europa.

Wesley (Cruzeiro, 19 anos) – Extremo explosivo, conhecido pela sua velocidade e capacidade de desequilibrar. Já soma quatro golos e cinco assistências — e os olheiros europeus estão atentos.

Com tanto talento emergente e algumas estrelas a renascer, o Brasileirão 2025 promete continuar a surpreender até ao último apito.