Cavalo é atropelado por carro e pode ser sacrificado

Um acidente envolvendo um automóvel e um cavalo foi registrado na noite desse domingo, 6, na avenida Affif José Abdo, uma das principais vias do bairro Portal da Pérola 2, em Birigui. O animal sofreu ferimentos graves e foi recolhido pela Prefeitura, com possibilidade de ser sacrificado devido à gravidade do caso.

De acordo com informações apuradas no local, equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas após moradores presenciarem a colisão. Quando chegaram, os agentes encontraram apenas o cavalo ferido e sinais do acidente na via, como estilhaços de vidro e um retrovisor, provavelmente pertencente ao veículo envolvido. O motorista deixou o local antes da chegada da guarnição e, até o momento, não foi identificado.

O animal, com uma grave lesão na pata traseira, foi socorrido por uma equipe da Prefeitura e encaminhado a um espaço público para receber avaliação veterinária. Segundo informações preliminares, o ferimento pode levar à necessidade de sacrifício do cavalo.