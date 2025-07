Fogo atinge casa abandonada na Vila Xavier e mobiliza bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal foram acionadas na noite do último domingo (6) para conter um incêndio em uma residência localizada na Rua Tamoio, no bairro Vila Xavier, em Birigui. O imóvel, que estava desabitado e em estado de abandono, foi parcialmente destruído pelas chamas.

De acordo com as informações, os bombeiros precisaram forçar a entrada no imóvel, arrombando o portão e a porta da frente para conseguir combater o fogo. A casa, composta por quatro cômodos e uma edícula nos fundos, teve as chamas concentradas na parte da frente. Não havia ninguém na residência no momento do incêndio e, felizmente, não houve registro de feridos.

Moradores das proximidades relataram que o imóvel vinha sendo utilizado como ponto de consumo de drogas durante a noite e a madrugada, o que pode estar relacionado à origem do incêndio. O caso, no entanto, será apurado pelas autoridades competentes.