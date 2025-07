Caminhão carregado com etanol pega fogo e interdita Rondon

Um incêndio em um caminhão carregado com etanol causou a interdição total da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) na manhã desta segunda-feira (7), na altura do km 471, em Avanhandava, região de Araçatuba. O incidente mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de motoristas que transitavam pelo local.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista percebeu um problema nos freios e, de forma preventiva, parou o veículo no acostamento. Pouco tempo depois, o caminhão começou a pegar fogo. O condutor conseguiu sair ileso antes que as chamas tomassem conta do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse e causasse danos maiores ou colocasse outras vidas em risco.