Procurado pela Justiça é capturado após tentativa de fuga

Um homem procurado pela Justiça foi capturado na tarde do último domingo (6) durante uma ação da Polícia Militar no Centro de Buritama. A prisão aconteceu na Avenida Frei Marcelo Manília, nas proximidades de um posto de combustíveis, após o suspeito tentar fugir da abordagem policial.

A equipe da PM estava em patrulhamento preventivo quando recebeu informações de um policial militar que, mesmo em horário de folga, alertou sobre a presença do indivíduo em um restaurante da prainha da cidade. O suspeito já era conhecido das autoridades e possuía mandado de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

Durante as buscas, os policiais visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta trafegando na contramão. O passageiro foi prontamente reconhecido como o procurado. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou adentrar um posto de gasolina e o garupa pulou da moto, tentando escapar a pé. A tentativa de fuga foi frustrada, e o homem foi detido no pátio do posto. O motociclista conseguiu fugir.