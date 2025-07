Coroados promove Campeonato Municipal de Férias com rodada dupla

A cidade de Coroados se prepara para viver grandes emoções com a realização do Campeonato Municipal de Futsal de Férias, que terá início nesta terça-feira, 8 de julho, no Ginásio de Esportes. As partidas acontecerão sempre às terças e quintas-feiras, com o primeiro jogo começando às 19h30 e o segundo às 20h30.

Além da bola rolando, o evento contará com venda de bebidas, salgados e espetos, garantindo lazer para toda a família. A expectativa é reunir a comunidade local em noites de confraternização e incentivo ao esporte.

O secretário de Esportes de Coroados, Tiago Miragem, reforçou o convite à população. “Preparamos tudo com muito carinho para proporcionar momentos de diversão e esporte para a comunidade. Queremos ver o ginásio cheio, com as famílias reunidas e muita energia positiva. Venham torcer, participar e prestigiar nossos atletas locais!”

O prefeito Chéco também destacou a importância do evento. “Esse campeonato é mais uma iniciativa para fortalecer o esporte e promover lazer e saúde em nossa cidade. Queremos ver as arquibancadas cheias, apoiando nossos jovens e adultos que vão entrar em quadra com muita garra. Coroados merece esse movimento!”