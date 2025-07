Procurado por homicídio é capturado durante patrulhamento

Um homem procurado pela Justiça por homicídio consumado e tentativa de homicídio foi capturado na tarde desse domingo, 6, durante patrulhamento preventivo da equipe de Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), na cidade de Birigui.

A abordagem ocorreu na rotatória Dr. Onofre Assunção dos Santos, após a polícia identificar um veículo que coincidia com informações recebidas por meio de denúncias anônimas. O automóvel, um Honda Civic, trafegava pela rua José Pulzato, seguindo pelo acesso Senador Teotônio Vilela em direção ao centro da cidade.

Diante da suspeita, as equipes iniciaram o acompanhamento do veículo, com apoio de outras viaturas. Durante a abordagem, foram identificados o condutor e três passageiros. No banco traseiro, estava o indivíduo alvo do mandado de prisão preventiva, conhecido nos meios policiais por envolvimento em crimes como roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.