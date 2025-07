Corpo encontrado no Verde Parque é de um homem de 66 anos

Luiz Carlos Alves, de 66 anos, conhecido como Carlitinho, foi encontrado morto na casa onde morava sozinho, na rua Amadeu Vuolo, no bairro Verde Parque, em Araçatuba. O corpo foi localizado por sua filha, de 46 anos, no início da noite desse domingo, 6, quando ela foi até o imóvel para visitá-lo, como costumava fazer.

Ao entrar na residência, a filha se deparou com o pai caído no quintal, próximo a uma porta, com marcas de sangue pelo corpo. O portão da casa estava trancado e foi aberto com a chave que a família possuía.

Em estado de choque, ela acionou a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Os socorristas constataram que Carlitinho já estava sem vida.