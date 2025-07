Birigui conquista ouro no Biribol e brilha nos Jogos Regionais

O Atletismo de Birigui também mostrou força e determinação, garantindo o terceiro lugar na classificação por equipes. Já o Handebol masculino estreou com vitória no primeiro jogo, superando Fernandópolis por 20 a 16 e começando bem sua trajetória na competição.

Birigui estreou na competição no sábado, 5, com a volta da Capoeira, que há anos não participava dos Regionais. Sob o comando do técnico voluntário da Secretaria de Esportes, Eder Feltrin Bonfim, o mestre Ligeiro, os capoeiristas mostraram talento e dedicação. A equipe masculina foi vice-campeã, ganhando a prata. No individual feminino, Maria Vitória Cremon Medeiros também ficou com a prata. Além disso, a cidade conquistou dois bronzes no individual masculino – um na categoria meio-pesado e outro no peso médio, com o atleta Pedro Cremon de Medeiros.

No sábado, Birigui também teve representantes na Dama, no Vôlei de Praia Masculino e no Atletismo, com presença destacada nos três degraus do pódio: primeiro, segundo e terceiro lugares.

Com uma delegação de 250 atletas, a quarta maior dos Jogos Regionais em sua 67ª edição, Birigui compete em 20 modalidades até o encerramento, no próximo dia 13 de julho. No sábado, durante a abertura oficial do evento, 12 atletas da cidade participaram do desfile e levaram a bandeira de Birigui com orgulho.

“Esse é um momento muito importante, que fortalece e mostra o resultado de todo o esforço que estamos fazendo para retomar o esporte em nossa cidade e devolver a competitividade de Birigui nas competições locais e regionais”, destacou o secretário de Esportes, Marcos Gajardoni.