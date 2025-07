Salário de R$ 8 mil: processo seletivo abre vaga para engenheiro

A Prefeitura de Bady Bassitt abriu processo seletivo para contratação temporária de um engenheiro civil, com salário de R$ 8.057,64. A vaga será preenchida em caráter emergencial, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

De acordo com o edital nº 004/2025, publicado pela organizadora ABCP Concursos, os interessados devem ter formação em Engenharia Civil e registro ativo no CREA. Além da vaga imediata, será formado cadastro reserva.

As inscrições são feitas exclusivamente online, até as 16h do dia 14 de julho. A taxa de participação custa R$ 27, e o pagamento deve ser realizado via boleto bancário. A inscrição só será validada após a compensação do valor.