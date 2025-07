Polícia investiga sumiço de dados em setor da merenda

A Polícia Civil apreendeu, nesta sexta-feira, 4, o computador usado na Cozinha Piloto de Birigui, em meio a investigações sobre possíveis irregularidades na compra de carne para a merenda escolar, durante a gestão anterior. A denúncia foi feita pelo vereador José Fermino, no dia 11 de fevereiro. Ele afirmou que carne suína estaria sendo entregue no lugar de carne bovina.

O equipamento foi recolhido após uma reunião no local com servidores, vereadores e a atual diretora do setor. Segundo relato de testemunhas, arquivos relacionados à sindicância teriam sido apagados e alguns deles teriam sido enviados ao e-mail do ex-chefe do departamento, exonerado em fevereiro.

A Guarda Municipal foi acionada e levou o computador até a delegacia, onde o delegado responsável decidiu por sua apreensão para futura perícia técnica. A ocorrência foi registrada como suspeita de fraude processual, e o caso continua sob apuração.