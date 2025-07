Procurado por ameaça é preso após denúncia de perturbação

Durante a noite de sexta-feira, 4, por volta das 19h45, a Polícia Militar de Murutinga do Sul deteve um homem procurado pela Justiça. A ação aconteceu no centro da cidade, após denúncia de perturbação do sossego. Ao abordar o indivíduo, que estava sentado na calçada e sem atitudes suspeitas, os policiais verificaram sua ficha criminal.

Durante a checagem no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão ativo contra ele por ameaça, conforme o artigo 147 do Código Penal. O homem, que exerce atividade como trabalhador informal, alegou desconhecer a ordem judicial.

Diante da constatação, os policiais conduziram o suspeito até a Delegacia Seccional de Andradina. Ele permaneceu detido, aguardando os trâmites legais e à disposição do Poder Judiciário.