Jovem tenta matar bebê após parto em shopping de Araçatuba

Uma jovem de 18 anos foi presa após dar à luz uma bebê no banheiro do shopping Praça Nova, em Araçatuba, e tentar matar a recém-nascida com um corte no pescoço e tentativa de afogamento. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira, 4, e a mãe foi autuada por tentativa de infanticídio, crime com pena prevista de um a três anos de reclusão.

Ela permanece internada sob escolta policial na Santa Casa da cidade.

Segundo informações, após o parto dentro do banheiro do shopping, a jovem usou uma tesoura para cortar o pescoço da própria filha e tentou afogá-la no vaso sanitário. A ação foi interrompida por uma segurança do shopping, que percebeu a movimentação e prestou os primeiros socorros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu mãe e filha à Santa Casa, ainda ligadas pelo cordão umbilical. A equipe médica conseguiu estabilizar o quadro da bebê, que não corre risco de morte.