Estado amplia repasse e continuidade da Farmácia de Alto Custo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo renovou por mais seis meses o convênio com a Santa Casa de Araçatuba para a gestão da Farmácia de Medicamentos Especiais, conhecida como Farmácia de Alto Custo. O novo Termo Aditivo, que prorroga a vigência do convênio nº 000093/2025 até 31 de dezembro deste ano, foi publicado na edição desta segunda-feira (30) do Diário Oficial do Estado.

Além da renovação, o valor mensal repassado à Santa Casa foi reajustado de R$ 95 mil para R$ 120 mil — um incremento de 26,32% que atende a uma antiga reivindicação da instituição. O recurso é destinado ao custeio da folha de pagamento dos 22 funcionários, à compra de materiais de consumo e ao gerenciamento da unidade, que presta atendimento a pacientes de Araçatuba e municípios vizinhos.

Com o aumento, será possível implementar melhorias estruturais e operacionais na Farmácia de Alto Custo. O plano de trabalho apresentado pela Santa Casa prevê, entre outras ações, a modernização do sistema de refrigeração para o armazenamento seguro das medicações e a manutenção do sistema de climatização do ambiente. Também está prevista a contratação de oito novos colaboradores — entre auxiliares administrativos e de farmácia —, elevando o quadro de 22 para 30 funcionários, o que deve agilizar os atendimentos e reduzir o tempo de espera para a entrega dos medicamentos.