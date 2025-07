SSOil Energy e os desafios da Segurança do Trabalho em refinarias

Em um setor onde qualquer falha pode resultar em consequências catastróficas, a segurança do trabalho em refinarias de petróleo é um tema que exige atenção redobrada, planejamento contínuo e cultura organizacional madura. As refinarias estão entre os ambientes industriais mais complexos e perigosos do mundo, devido à presença constante de substâncias inflamáveis, altas pressões, temperaturas extremas, equipamentos pesados e risco químico elevado.

Garantir a integridade física dos trabalhadores e a segurança das instalações é um desafio diário que envolve todos os níveis da organização — desde os operadores de campo até a alta liderança. Na SSOIL Energy, uma refinaria dedicada ao refino de petróleo leve, esse compromisso com a vida e a integridade das pessoas já é parte do DNA corporativo, refletido em cada decisão e protocolo de segurança.

1. Um ambiente de alto risco

Refinar petróleo, no âmbito geral, é um processo que envolve transformar o óleo bruto em derivados como gasolina, diesel, querosene, óleo combustível e lubrificantes. Esse processo depende de unidades complexas que, na maioria das vezes, utilizam, simultaneamente, torres de destilação, reatores químicos, sistemas de craqueamento de óleo térmico para aquecimento e até caldeiras de alta pressão.

Os principais riscos presentes em uma refinaria incluem:

Atmosferas explosivas (ATEX) : vazamentos de gases inflamáveis podem formar nuvens explosivas. Basta uma faísca para provocar incêndios ou explosões com potencial de destruição em larga escala.

Risco químico e toxicológico : produtos como benzeno, ácido sulfúrico e hidrogênio sulfeto (H ? S) são comuns no processo de refino. A exposição pode causar desde irritações até doenças crônicas ou fatais.

Temperaturas e pressões elevadas : caldeiras e vasos de pressão trabalham com temperaturas que ultrapassam 400 °C e pressões altíssimas, oferecendo riscos de queimaduras, ruptura de equipamentos e acidentes mecânicos.

Trabalhos em altura e espaços confinados: manutenções exigem atividades arriscadas em locais de difícil acesso, com grande exigência técnica e protocolos rígidos.

Esses riscos tornam imprescindível uma gestão eficiente de segurança do trabalho — baseada em prevenção, treinamento contínuo e monitoramento rigoroso. A SSOIL Energy já incorpora, como parte de sua estratégia de excelência operacional e proteção à vida, essas práticas com rigor técnico e foco preventivo.

2. Cultura de segurança: mais que normas, uma mentalidade

A primeira linha de defesa, em qualquer refinaria, é a cultura de segurança. Não basta seguir regras; é necessário que todos — desde engenheiros até terceirizados — compreendam os riscos, tenham comportamento seguro e assumam responsabilidade pelas ações individuais e coletivas.

Uma cultura de segurança madura é aquela em que:

Os trabalhadores se sentem seguros para reportar falhas ou condições de risco;

Líderes dão o exemplo e integram segurança à rotina de gestão;

Há foco em aprendizado com quase-acidentes e desvios;

O treinamento é constante, não apenas um requisito legal.

A implantação de programas de observação comportamental (como o BBS – *1Behavior-Based Safety) tem mostrado bons resultados, ao incentivar os trabalhadores a identificar e corrigir comportamentos inseguros antes que virem acidentes. A SSOIL Energy, por exemplo, já adota essa metodologia em seus setores operacionais, promovendo um ambiente onde a responsabilidade coletiva pela segurança é incentivada diariamente.

3. Gestão de riscos e sistemas de controle

Em refinarias, a segurança do trabalho depende de sistemas robustos de controle de risco. A aplicação de ferramentas como APR (Análise Preliminar de Risco), HAZOP (Hazard and Operability Study) e LOPA (Layer of Protection Analysis) é rotina nas grandes unidades.

Essas análises ajudam a:

Identificar perigos antes do início de um processo ou atividade; ? Definir medidas de controle específicas para cada risco;

Avaliar as barreiras de proteção existentes e identificar falhas potenciais.

Além disso, existem Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) que monitoram variáveis críticas (pressão, temperatura, vazão) e intervêm automaticamente para evitar acidentes.

Na SSOIL Energy, esses sistemas são integrados a um modelo de gestão que valoriza a antecipação de riscos e o aprendizado organizacional, com o envolvimento de equipes multidisciplinares e compromisso da alta direção.

Paradas de manutenção: um momento crítico

As chamadas paradas de manutenção são momentos especialmente delicados. Nelas, boa parte das unidades são desligadas para inspeções, trocas de componentes, reparos e testes.

Durante essas paradas:

O número de trabalhadores temporários pode aumentar significativamente;

Há grande movimentação de pessoas, equipamentos e materiais;

Realizam-se diversas atividades de alto risco simultaneamente, como soldagem, corte, entrada em espaços confinados e içamentos.

Esse cenário eleva exponencialmente os riscos de acidentes. A preparação para uma parada deve incluir:

Treinamento intensivo das equipes envolvidas;

Revisão detalhada dos procedimentos de trabalho;

Planejamento integrado entre segurança, engenharia e produção;

Fiscalização reforçada e presença constante de profissionais de segurança.

A experiência da SSOIL Energy em paradas programadas demonstra que, com planejamento antecipado, comunicação eficiente e protocolos bem definidos, é possível atravessar esses períodos críticos com controle total dos riscos.

Gestão de emergências: estar preparado para o pior

Mesmo com todas as precauções, é preciso aceitar uma realidade: em ambientes de alto risco, acidentes podem acontecer. Por isso, a gestão de emergências é uma das colunas centrais da segurança em refinarias.

Cada refinaria deve possuir um plano de emergência atualizado, com:

Identificação de cenários de acidentes mais prováveis (incêndios, vazamentos tóxicos, explosões);

Planos de evacuação, isolamento de áreas e contenção;

Equipes de brigadistas treinadas e equipadas;

Simulados periódicos com participação de todos os turnos.

Na SSOIL Energy, esse preparo é levado a sério, com simulações integradas às auditorias internas e treinamentos realistas, visando desenvolver a prontidão dos times operacionais em qualquer turno ou condição.

6. Desafios da terceirização

Refinarias costumam ter muitos trabalhadores terceirizados, principalmente em áreas de manutenção, limpeza, transporte e vigilância. A segurança desses trabalhadores é uma responsabilidade compartilhada, mas frequentemente negligenciada.

Os desafios mais comuns incluem:

Diferenças no nível de treinamento;

Falta de familiaridade com os riscos específicos da planta;

Comunicação precária entre contratada e contratante;

Dificuldades em fiscalizar e integrar terceirizados à cultura de segurança.

A SSOIL Energy atua ativamente nesse ponto, com programas de integração específicos para terceiros, exigência de qualificação técnica e treinamentos padronizados. Assim, garante que todos que entrem na planta — sejam próprios ou contratados — estejam no mesmo patamar de segurança e alinhados à cultura organizacional.

7. Tecnologia a favor da segurança

A transformação digital também chegou à segurança do trabalho. Muitas refinarias já utilizam tecnologias como:

Drones para inspeção de áreas elevadas ou de difícil acesso;

Sensores vestíveis que monitoram sinais vitais de trabalhadores e alertam sobre fadiga térmica ou gases tóxicos;

Softwares de gestão de segurança integrados com análise de dados e inteligência artificial;

Realidade virtual e aumentada para treinamentos imersivos e simulações de emergência.

Na SSOIL Energy, essas inovações já fazem parte da rotina. A empresa investe continuamente em tecnologias que potencializam a prevenção e otimizam a tomada de decisão, mantendo sua operação em níveis elevados de confiabilidade e segurança.

Segurança é um valor, não uma obrigação

Segurança em refinarias não é apenas um conjunto de normas a serem cumpridas. É uma estratégia vital para a continuidade dos negócios, proteção da vida humana e preservação do meio ambiente.

O grande desafio está em manter a vigilância constante, mesmo nas rotinas mais banais, e em tratar a segurança como valor essencial da organização, não como obrigação legal.

Empresas como a SSOIL Energy mostram que é possível equilibrar eficiência operacional, inovação e proteção à vida, quando se tem a segurança como valor inegociável. Investir em cultura, capacitação, planejamento e tecnologia não é custo — é sobrevivência. E, acima de tudo, é respeito ao trabalhador que, todos os dias, lida com o risco para garantir a energia que move o mundo.

* A Segurança Baseada em Comportamento (BBS) é um programa focado na observação e correção de atitudes inseguras, partindo do princípio de que a maioria dos acidentes de trabalho decorre de comportamentos inadequados. Seu objetivo é reduzir ocorrências e tornar o ambiente mais seguro por meio da mudança de comportamento.